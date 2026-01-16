В Госдуме заявили, что многодетным семьям положены скидки в 30% на ЖКХ

По его словам, регионы вправе самостоятельно увеличивать размер скидок, дополняя федеральные преференции собственными мерами поддержки. Так, в Подмосковье эта льгота достигает 50%, причем предоставляется автоматически сразу после признания семьи многодетной.

Получить подтверждение права на такую поддержку возможно также путем обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ранее в Госдуме пообещали прозрачные платежки по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

