В Госдуме заявили, что многодетным семьям положены скидки в 30% на ЖКХ
Многодетные семьи в России имеют право на скидку в размере 30% на оплату услуг ЖКХ, включая компенсацию расходов на капитальный ремонт и полное либо частичное освобождение от оплаты содержания жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.
По его словам, регионы вправе самостоятельно увеличивать размер скидок, дополняя федеральные преференции собственными мерами поддержки. Так, в Подмосковье эта льгота достигает 50%, причем предоставляется автоматически сразу после признания семьи многодетной.
Получить подтверждение права на такую поддержку возможно также путем обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Ранее в Госдуме пообещали прозрачные платежки по ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
