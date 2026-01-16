В США произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в США у побережья штата Орегон на западе страны. Об этом рассказали в американской Геологической службе.

Эпицентр сейсмособытия находился в 309 км западнее города Кус-Бей. Очаг землетрясения располагался на глубине 7,1 км.

Угрозу цунами на фоне толчков не объявляли. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в штате Герреро на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,5, пишет 360.ru.

