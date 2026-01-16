В Рязанской области из-за атаки дронов пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Ночью над областью ликвидировали 22 дрона. В результате атаки получили повреждения фасады двух многоэтажных домов, один из них был не заселен.

«Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, обломки БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий. Специалисты оценивают материальный ущерб.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 января в Рязанской области уничтожили 22 дрона ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.

