В Рязанской области из-за атаки дронов пострадали два человека
Два человека пострадали при атаке беспилотников в Рязанской области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
Ночью над областью ликвидировали 22 дрона. В результате атаки получили повреждения фасады двух многоэтажных домов, один из них был не заселен.
«Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, обломки БПЛА упали на территории одного из промышленных предприятий. Специалисты оценивают материальный ущерб.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 16 января в Рязанской области уничтожили 22 дрона ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru