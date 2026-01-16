В Казахстане четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса

Автобус с 50 пассажирами попал в ДТП в Казахстане на пути из города Актау в сторону села Бейнеу, погибли четыре человека. Об этом сообщило министерство транспорта Республики.

Авария произошла в 01:03 на 383-м километре трассы KZ-11. Предварительно, водитель автобуса Yutong не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

«В результате ДТП на месте происшествия погибли 4 пассажира, 3 человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения», - подчеркнули в министерстве.

Ранее в Архангельской области шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и двумя иномарками, напоминает РЕН ТВ.

