Китай запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7»

Средства ПВО за ночь сбили 106 украинских БПЛА над регионами России Минздрав Коми сообщил о состоянии пострадавших при инциденте в Центре профессиональной подготовки МВД Вакцина от пыльцы березы вводится пациентам в рамках третьей фазы клинических испытаний Эксперимент по целевому набору мигрантов на работу проведут в России Камчатские полицейские раскрыли кражу своего фанерного коллеги из торгового центра