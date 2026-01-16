Китай запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7»

Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель «Церера-1-Y7» и вывел на орбиту четыре спутника. Об этом сообщает разработчик ракеты Galactic Energy.

Носитель был запущен с морской платформы неподалеку от провинции Шаньдун. Galactic Energy осуществила запуск 16 января в 04.10 (15 января в 23.10 мск) с участием команды центра морских запусков космодрома Тайюань.

Отмечается, что «Церера-1-Y7» вывела за заданные орбиты группу спутников «Тяньци».

Ранее в России успешно запустили с космодрома Восточный ракету-носитель «Союз-2.1б», пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракета-носительКитай

