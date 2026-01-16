Россия в ноябре снизила вложения в гособлигации США
Объем инвестиций России в гособлигации США в ноябре снизился до 29 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американского министерства финансов.
В ноябре в портфель входили 22 млн долларов в долгосрочных бумагах, 7 млн - в краткосрочных. При этом в предыдущем месяце объем российских инвестиций составлял 30 млн долларов. В конце октября вложения составили 23 млн и 7 млн соответственно.
По данным Минфина США, крупнейшим держателем долга Штатов остается Япония. Ее вложения выросли до 1,202 трлн долларов.
Между тем СМИ сообщили, что госдолг США может вырасти до 55 трлн долларов из-за экономической политики Вашингтона, напоминает РЕН ТВ.
