Над Россией уничтожили 106 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более ста беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Военные сбили 44 дрона в Белгородской области, 22 - в Рязанской, по 11 - в Ростовской и Воронежской областях, семь - в Курской. Еще по четыре БПЛА уничтожили над Тульской и Волгоградской областями, по одному - над Орловской, Липецкой областями и Крымом.

Ранее в Рязани беспилотник врезался в многоэтажный дом, были повреждены несколько квартир, пишет 360.ru.

