Над Россией уничтожили 106 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО нейтрализовали более ста беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.
Военные сбили 44 дрона в Белгородской области, 22 - в Рязанской, по 11 - в Ростовской и Воронежской областях, семь - в Курской. Еще по четыре БПЛА уничтожили над Тульской и Волгоградской областями, по одному - над Орловской, Липецкой областями и Крымом.
Ранее в Рязани беспилотник врезался в многоэтажный дом, были повреждены несколько квартир, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией уничтожили 106 украинских беспилотников
- Умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов
- В Госдуме заявили, что многодетным семьям положены скидки в 30% на ЖКХ
- Гинцбург: Первые пациенты готовятся к получению вакцины от меланомы
- СМИ: Страны Европы раскололись по вопросу возобновления диалога с Путиным
- Сальдо заявил, что имущество олигархов Украины в Херсонской области перешло России
- В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram в РФ
- Для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько изменений
- В Совфеде просят ФАС проверить цены на воду и продукты на АЗС
- Тимошенко пожаловалась на блокировку банковских счетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru