Стандартизация закупок принесет 200 млрд рублей

26 ноября 201914:13

Благодаря стандартизации закупок в Москве прибыль города от типовых процедур составит более 200 млрд рублей ежегодно, рассказали на отраслевой конференции «Контрактная система столицы: Вектор перемен».

Уже сегодня 3 тыс заказчиков, которые работают с Единой автоматизированной информационной системой торгов Москвы, могут пользоваться 200 комплектами типовых документов. По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, 50% закупок по 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) осуществляется с ее использованием.

«Экономия от стандартизированных закупок достигла 20 млрд рублей. Всего заказчикам доступен 201 комплект типовой документации», - отметил Дёгтев.

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Такие образцы содержат в себе максимально четкие и понятные для участников рынка требования – например, каталок ЕАИСТ включает 166 тыс предметов закупок, на 3 тыс лотов определены цены.

«Вкупе это позволяет городу осуществлять типовые закупки на сумму более 200 миллиардов рублей в год. Стандартизированная закупка, за счет отсутствия основания для обоснованных жалоб и «зеленого» коридора согласования ответственными органами, позволяет сократить общее время ее проведения в два раза – со 100 до 50 дней», - пояснил заместитель руководителя проектного офиса Главконтроля Николай Барков.

Среди нововведений ЕАИСТ ожидается электронная реализация контрактов, которая сократит трудозатраты; интеграция городской системы закупок с Единой информационной системой и мониторинг системных ошибок. Помимо этого, с декабря 2019 года запланировано внесение проектов контрактов в Библиотеку контактов.

Отраслевая конференция «Контрактная система столицы: Вектор перемен» прошла в рамках столичного проекта «Дни московской конкуренции», организатором которого является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» объявило торги на организацию и выполнение природоохранных мероприятий по содержанию, лечению и уходу за дикими и спасенными правоохранителями животными столицы.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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