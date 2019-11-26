Стандартизация закупок принесет 200 млрд рублей

Такие образцы содержат в себе максимально четкие и понятные для участников рынка требования – например, каталок ЕАИСТ включает 166 тыс предметов закупок, на 3 тыс лотов определены цены.

«Вкупе это позволяет городу осуществлять типовые закупки на сумму более 200 миллиардов рублей в год. Стандартизированная закупка, за счет отсутствия основания для обоснованных жалоб и «зеленого» коридора согласования ответственными органами, позволяет сократить общее время ее проведения в два раза – со 100 до 50 дней», - пояснил заместитель руководителя проектного офиса Главконтроля Николай Барков.

Среди нововведений ЕАИСТ ожидается электронная реализация контрактов, которая сократит трудозатраты; интеграция городской системы закупок с Единой информационной системой и мониторинг системных ошибок. Помимо этого, с декабря 2019 года запланировано внесение проектов контрактов в Библиотеку контактов.

Отраслевая конференция «Контрактная система столицы: Вектор перемен» прошла в рамках столичного проекта «Дни московской конкуренции», организатором которого является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Ранее НСН сообщала, что ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» объявило торги на организацию и выполнение природоохранных мероприятий по содержанию, лечению и уходу за дикими и спасенными правоохранителями животными столицы.



