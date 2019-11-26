В Москве расскажут о конкуренции российских шоколатье
На ВДНХ состоится открытая лекция об этапах становления «Поставщика двора Его Императорского Величества», товарищества «Эйнем». Мероприятие состоится в рамках цикла «Поставщики Москвы: истории в лицах».
Креативное продвижение продукции крупнейшей кондитерской фабрики стало отличительной чертой творческого союза создателей товарищества «Эйнем» - прусско-подданного Фердинанда Теодора фон Эйнема и Юлиуса Гейса.
30 ноября на лекции «Путь к лидерству на рынке кондитерских изделий» расскажут, как предприятие, выпускающее карамели, леденцы, шоколад, пастилу, печенье и какао, завоевало отраслевой рынок. Директор музея истории шоколада и какао «Мишка», который находится при фабрике «Красный октябрь», Марина Жданович расскажет участникам мероприятия о социальной политике товарищества «Эйнем», уникальных рекламных проектах, дореволюционном и советском развитии брендов фабрики. Все это под сопровождение «Шоколадных мелодий» Карла Фельдмана и видеоряд с рекламной продукцией и упаковкой фабрики.
Лекция состоится в павильоне «Космос» на ВДНХ 30 ноября в 13 часов. Для бесплатного участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте. Организатором проекта выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.
Ранее НСН сообщала, что в рамках цикла «Поставщики Москвы: истории в лицах» 4 декабря также состоится городское мероприятие «Текстильный рынок России: конкуренция столетия». А выставка «Ткани Москвы» представит все этапы становления тканевого производства в столице. Посетители увидят уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки.
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