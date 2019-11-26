В Москве расскажут о конкуренции российских шоколатье

Лекция состоится в павильоне «Космос» на ВДНХ 30 ноября в 13 часов. Для бесплатного участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте. Организатором проекта выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Ранее НСН сообщала, что в рамках цикла «Поставщики Москвы: истории в лицах» 4 декабря также состоится городское мероприятие «Текстильный рынок России: конкуренция столетия». А выставка «Ткани Москвы» представит все этапы становления тканевого производства в столице. Посетители увидят уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки.











