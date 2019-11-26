В Москве проведут торги по лечению диких животных

ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» объявило торги на организацию и выполнение природоохранных мероприятий по содержанию, лечению и уходу за дикими и спасенными правоохранителями животными столицы.

В частности, победитель открытого электронного конкурса должен будет следить за сохранением популяции лесных жителей на территории Москвы. В функции организации войдет кормление, лечение, реабилитация – полноценный уход за животными, отметил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

К потенциальным исполнителям контракта предъявляются достаточно строгие требования. Например, у компании-победителя «должно быть все необходимое для содержания большого количества диких животных как в теплое, так и в холодное время», уточнил представитель пресс-службы Департамента Города Москвы по конкурентной политике. В среднем, в такого рода закупках, в последние годы, участвовало около трех организаций.

Заместитель директора ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» Евгения Дворник отметила, что в помощи нуждаются и животные представляющие опасность для человека, такие как хищные птицы, волки, лисы. Кроме того, в Центр попадают представители экзотической фауны из других климатических зон, которых изъяла полиция или таможенная служба – львы, крокодилы, змеи. В Москве ведется обширная работа по изъятию таких животных у недобросовестных владельцев. Например, трехмесячную львицу Симу после реабилитации передадут Ярославскому зоопарку. Ранее ее хозяева развлекали клиентов своего кафе фотографиями с животным. Также встречались случаи конфискации нильского крокодила, питонов, змей, сов у нелегальных хостелов, уличных фотографов и контактных зоопарков.