В Москве проведут торги по лечению диких животных
ГКУ города Москвы «Дирекция Мосприроды» объявило торги на организацию и выполнение природоохранных мероприятий по содержанию, лечению и уходу за дикими и спасенными правоохранителями животными столицы.
В частности, победитель открытого электронного конкурса должен будет следить за сохранением популяции лесных жителей на территории Москвы. В функции организации войдет кормление, лечение, реабилитация – полноценный уход за животными, отметил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
К потенциальным исполнителям контракта предъявляются достаточно строгие требования. Например, у компании-победителя «должно быть все необходимое для содержания большого количества диких животных как в теплое, так и в холодное время», уточнил представитель пресс-службы Департамента Города Москвы по конкурентной политике. В среднем, в такого рода закупках, в последние годы, участвовало около трех организаций.
Заместитель директора ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» Евгения Дворник отметила, что в помощи нуждаются и животные представляющие опасность для человека, такие как хищные птицы, волки, лисы. Кроме того, в Центр попадают представители экзотической фауны из других климатических зон, которых изъяла полиция или таможенная служба – львы, крокодилы, змеи. В Москве ведется обширная работа по изъятию таких животных у недобросовестных владельцев. Например, трехмесячную львицу Симу после реабилитации передадут Ярославскому зоопарку. Ранее ее хозяева развлекали клиентов своего кафе фотографиями с животным. Также встречались случаи конфискации нильского крокодила, питонов, змей, сов у нелегальных хостелов, уличных фотографов и контактных зоопарков.
«Контрактом предусмотрено полное содержание диких животных – передержка, лечение, реабилитация. При этом кормление питомцев центра проводится по нормам и рационам Московского зоопарка. Пришедшие в норму животные выпускаются в естественную среду обитания или передаются в специализированные организации, например, зоопарки. Также в холодное время года контрактом предусмотрена подкормка животных, обитающих на природных территориях Новой Москвы», - сказала Дворник.
Информация о торгах размещена на Портале поставщиков Департамента города Москвы по конкурентной политике. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря. Сами торги запланированы на 11 декабря. Начальная стоимость контракта на содержание, лечение и реабилитацию животных столицы составляет 49,5 млн рублей.
Ранее НСН сообщала, что количество заключенных контрактов с малым бизнесом через Портал поставщиков выросло за десять месяцев 2019 года до 300 тысяч. Чаще всего городские заказчики заключали контракты на поставку медицинских товаров, техническое обслуживание и текущий ремонт зданий и помещений. По каждому из них было подписано порядка 20 тысяч контрактов. Кроме того, популярны образовательные услуги и поставка строительных товаров.
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