Портал поставщиков назвал регионы-лидеры по заключению контрактов

В среднем на котировочную сессию выходит по семь участников, отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

«По мнению пользователей, главным плюсом котировочных сессий является оперативность – большинство из них длятся 24 часа, есть также короткие котировочные сессии по три и шесть часов», - уточнил Щербаков.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко считает, что существенную роль в привлечении новых участников торгов на Портале поставщиков​ играет техническое удобство использования сервиса.

«Для удобства пользователей на Портале реализована автоматизированная система привлечения поставщиков к закупкам: например, они могут настроить подписку на интересные для себя закупки, также работает автоматизированная информационная рассылка», - пояснил Лысенко.

За счет системного усовершенствования функционала число поставщиков на портале за последние полгода увеличилось на 10%, а активность в котировочных сессиях выросла на треть.

Ранее НСН сообщала, что Портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта».



