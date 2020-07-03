Портал поставщиков назвал регионы-лидеры по заключению контрактов
Всего с начала 2020 года на Портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса заключили более 157 тыс контрактов, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Пятую часть от общего числа составили региональные заказчики. Больше всего договоров подписали бизнесмены из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей.
Самыми популярными товарами стали медицинские закупки, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.
«Общая сумма превышает 19 миллиардов рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тысяч контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В среднем на котировочную сессию выходит по семь участников, отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.
«По мнению пользователей, главным плюсом котировочных сессий является оперативность – большинство из них длятся 24 часа, есть также короткие котировочные сессии по три и шесть часов», - уточнил Щербаков.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко считает, что существенную роль в привлечении новых участников торгов на Портале поставщиков играет техническое удобство использования сервиса.
«Для удобства пользователей на Портале реализована автоматизированная система привлечения поставщиков к закупкам: например, они могут настроить подписку на интересные для себя закупки, также работает автоматизированная информационная рассылка», - пояснил Лысенко.
За счет системного усовершенствования функционала число поставщиков на портале за последние полгода увеличилось на 10%, а активность в котировочных сессиях выросла на треть.
Ранее НСН сообщала, что Портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта».
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