Портал поставщиков назвал регионы-лидеры по заключению контрактов

Всего с начала 2020 года на Портале поставщиков представители малого и среднего бизнеса заключили более 157 тыс контрактов, это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Пятую часть от общего числа составили региональные заказчики. Больше всего договоров подписали бизнесмены из Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской и Кемеровской областей.

Самыми популярными товарами стали медицинские закупки, услуги по техобслуживанию и ремонту, строительные материалы.

«Общая сумма превышает 19 миллиардов рублей. С ресурсом работают уже 34 региона России, и за первое полугодие региональные заказчики заключили свыше 30 тысяч контрактов на сумму 2,6 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новые пользователи Портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей

В среднем на котировочную сессию выходит по семь участников, отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

«По мнению пользователей, главным плюсом котировочных сессий является оперативность – большинство из них длятся 24 часа, есть также короткие котировочные сессии по три и шесть часов», - уточнил Щербаков.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко считает, что существенную роль в привлечении новых участников торгов на Портале поставщиков​ играет техническое удобство использования сервиса.

«Для удобства пользователей на Портале реализована автоматизированная система привлечения поставщиков к закупкам: например, они могут настроить подписку на интересные для себя закупки, также работает автоматизированная информационная рассылка», - пояснил Лысенко.

За счет системного усовершенствования функционала число поставщиков на портале за последние полгода увеличилось на 10%, а активность в котировочных сессиях выросла на треть.

Ранее НСН сообщала, что Портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта».


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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
ТЕГИ:МоскваБиржа торговПортал Поставщиков
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