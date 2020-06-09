Новые пользователи Портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей

Почти 40 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном Портале поставщиков с мая 2019 года, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, новые поставщики за это время успели заключить контракты на 3,7 миллиарда рублей, что составляет 9,5% от общего объема сделок на портале.

Большинство новых поставщиков (80%) заключили как минимум один контракт, говорят в мэрии. Наиболее активными стали новые пользователи в сфере IT, поставляющие средства связи и программное обеспечение, а также поставщики строительных и медицинских товаров.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, 60% новых пользователей Портала поставщиков — бизнесмены их других регионов страны. Всего на Портале уже свыше 174 тысяч поставщиков, ежедневный прирост составляет 100 новых пользователей в день, рассказал он.

