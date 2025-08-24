В РФ утвердили список из 17 обязательных предметов в школах на 2026/27 год

Среди обязательных гуманитарных дисциплин на будущий учебный год установлены «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», среди творческих — «Изобразительное искусство» и «Музыка».

Также в список Минпросвещения вошли «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)» и «Духовно-нравственная культура России». При этом по желанию родителей школьники смогут изучать «Второй иностранный язык», «Родной язык» и «Родную литературу».

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью НСН подчеркнул, что отмена домашнего задания в школах приведет к хаосу и лишит детей большой части знаний.