В РФ утвердили список из 17 обязательных предметов в школах на 2026/27 год

В Минпросвещения РФ разработали список из 17 обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год, сообщает ТАСС.

По данным источника, в перечень попали такие естественнонаучные дисциплины, как «Биология», «География», «Физика» и «Химия», и точные — «Математика» и «Информатика».

В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов

Среди обязательных гуманитарных дисциплин на будущий учебный год установлены «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», среди творческих — «Изобразительное искусство» и «Музыка».

Также в список Минпросвещения вошли «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)» и «Духовно-нравственная культура России». При этом по желанию родителей школьники смогут изучать «Второй иностранный язык», «Родной язык» и «Родную литературу».

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в интервью НСН подчеркнул, что отмена домашнего задания в школах приведет к хаосу и лишит детей большой части знаний.

