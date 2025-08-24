В РФ начнут проверять привязанные к «Госуслугам» сотовые номера
В России начнут проверять на актуальность сотовые номера россиян, привязанные к «Госуслугам». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий план, утвержденный правительством.
Отмечается, что теперь эти номера будут проверять на принадлежность пользователям. Речь идет о ситуациях, когда люди при помощи мобильного телефона регистрируются или авторизуются в информационных системах госорганов и организаций, которые оказывают социально значимые цифровые услуги. Согласно нововведениям, если указанному пользователю уже не принадлежит номер, то его будут откреплять от учетной записи.
Соответствующая задача стоит перед сотрудниками Минцифры, Минфина, МВД, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзора. Уточняется, что срок ее выполнения — четвертый квартал 2026 года. Ожидается, что такая мера поможет бороться с получением мошенниками доступа к чужим аккаунтам.
Ранее в Минцифры заявили о массированной кибератаке на «Госуслуги» из-за рубежа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
