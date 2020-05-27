Московский цифровой проект в сфере закупок победил во всероссийском конкурсе

Портал поставщиков - интернет-ресурс для автоматизации закупок малого объема - победил во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. Портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта».

Всего в этом году в конкурсе приняли участие свыше 1400 проектов из 80 регионов России. Это рекордные цифры ежегодного конкурса, который проводит Агентство стратегических инициатив.

Жюри конкурса из 150 номинантов отобрали двенадцать победителей, в числе которых был Портал поставщиков. Попечительский совет конкурса утвердил этот интернет-ресурс в качестве лучшего решения для поддержки бизнеса. По мнению экспертов, Портал поставщиков внес большой вклад в повышение прозрачности закупок, а также улучшение предпринимательского климата.

Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова сообщила, что Порталу поставщиков свои голоса отдали более 9000 человек.

«Удобство сервисов Портала поставщиков, а также его возможности на сегодняшний день оценили предприниматели не только из Москвы, но и из других регионов России. На нем уже работают 172 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Победа в конкурсе АСИ - еще одна возможность рассказать о преимуществах Портала поставщиков большему числу предпринимателей из разных регионов. Москва, между тем, очень активно сотрудничает именно с региональным бизнесом. Только за первый квартал 2020 года столица заключила с ним контракты совокупным объемом порядка 3 млрд рублей», - отметила она.

Финансовый директор ООО «ТП Ягуар Центра» Алена Кокуева рассказала о возможностях и своей работе на Портале поставщиков.

«Мы работаем с Порталом поставщиков уже четвертый год, заключили около ста контрактов. Одним из главных преимуществ отмечу то, что там можно настроить систему под себя - а это большой плюс! И информация приходит на почту та, которая тебе нужна, и котировки, которые тебе необходимы. Работа техподдержки - это немаловажно. Ответы происходят быстро, и решить вопрос можно оперативно. Раньше было много оферт, надо было выставлять это все по одной штуке, подписывать, а сейчас все выгружается одним файлом, подписал, отправил. Оптимизация большая. Аналогов такому порталу на российском рынке нет», - добавила она.

Вместе с Москвой было определено еще 10 регионов России, которые реализовали лучшие социально-экономические практики. Каждая из них будет размещена на «Смартеке» - цифровой платформе по обмену лучшими практиками регионов. Также проекты победителей будут рекомендованы для внедрения в других субъектах РФ.