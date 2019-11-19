О дореволюционной текстильной промышленности расскажут на Днях московской конкуренции
До конца года в столице будет проходить масштабный мультиформатный проект «Дни московской конкуренции». Цель проекта – привлечь внимание к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в условиях цифровой трансформации глобальной экономики. В рамках проекта пройдут конференции, бизнес-встречи, мероприятия для представителей промышленности, студентов и школьников.
Проект «Дни московской конкуренции» поддерживают органы исполнительной власти, предпринимательское сообщество и эксперты. Недавно к проекту присоединились московские школы и музеи. Одним из первых музеев стал Музей Москвы. 4 декабря там состоится городское мероприятие «Текстильный рынок России: конкуренция столетия». А выставка «Ткани Москвы» представит все этапы становления тканевого производства в столице. Посетители увидят уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки.
Текстильное производство играло важную роль в формировании конкурентной среды XX века. О том, чем отличался рынок мануфактуры в дореволюционной России, рассказала в эфире НСН директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова.
«На предстоящем мероприятии у музея будет организована небольшая выставка, посвященная дореволюционным предпринимателям. Самое интересное, то, что текстильный рынок в его дореволюционном виде это, конечно, очень яркие фамилии. В первую очередь, это предприниматели, которые занимались не только бизнесом, но и меценатством, благотворительностью и другими направлениями», - сказала Смирнова.
Она подчеркнула, что текстильный рынок был развит уже в дореволюционной России и был на передовых позициях. Продукция была столь высокого качества, что зачастую удостаивалась гран-при и медалей на всевозможных международных отраслевых выставках.
«Более того часть предприятий, которые существовали в то время, существуют до сих пор и производят ту самую продукцию. То есть некоторым из них уже более 150 лет, что тоже очень интересно. Ведь существует мнение, что текстильная продукция возникла лишь в советское время, но на самом деле это не так. Еще до революции это все было развито», - пояснила директор музея.
По ее словам, участники мероприятий в рамках «Дней московской конкуренции» смогут проследить, как развивался рынок, строились отношения между игроками, за счет чего конкурировали предприниматели в досоветский период.
«С точки зрения конкуренции текстильный рынок очень интересен. Потому что с одной стороны нужно было проявлять некоторые таланты, внедрять новые идеи, оборудование и красители, а с другой - продавать и продвигать продукцию. Поэтому, мне кажется, что те, кто интересуется развитием производства, своего бизнеса или просто историей, современным состоянием рынков получат очень много интересной информации. Мы со своей стороны будем поспособствовать этому и предоставим информацию, а также экспонаты из музея», - заключила собеседница НСН.
Отметим, Москва регулярно проводит лекции о выдающихся предпринимателях ушедших времен. Об их жизни и деятельности можно узнать в рамках исторических лекций «Поставщики Москвы. История в лицах». Так, в Москве анонсировалась открытая лекция «Братья Третьяковы и их предпринимательская деятельность». Заместитель генерального директора Новой Костромской Льняной Мануфактуры, директор одноименного музея Виктор Афанасин расскажет участникам лекции о производительных, финансовых и торговых особенностях рабочих процессов Третьяковых; о создании одного из главных в России предприятий по производству льна и конкурентной борьбе. Кроме того слушатели смогут посмотреть на ткани, которые выпускали на фабрике в 19 – 20 веках.
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