О дореволюционной текстильной промышленности расскажут на Днях московской конкуренции

До конца года в столице будет проходить масштабный мультиформатный проект «Дни московской конкуренции». Цель проекта – привлечь внимание к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в условиях цифровой трансформации глобальной экономики. В рамках проекта пройдут конференции, бизнес-встречи, мероприятия для представителей промышленности, студентов и школьников.

Проект «Дни московской конкуренции» поддерживают органы исполнительной власти, предпринимательское сообщество и эксперты. Недавно к проекту присоединились московские школы и музеи. Одним из первых музеев стал Музей Москвы. 4 декабря там состоится городское мероприятие «Текстильный рынок России: конкуренция столетия». А выставка «Ткани Москвы» представит все этапы становления тканевого производства в столице. Посетители увидят уникальные экспонаты Трёхгорки и «Красной розы», Даниловской и Голутвинской мануфактур, Первой ситценабивной и фабрики Свердлова, эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и даже станки.

Текстильное производство играло важную роль в формировании конкурентной среды XX века. О том, чем отличался рынок мануфактуры в дореволюционной России, рассказала в эфире НСН директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова.

«На предстоящем мероприятии у музея будет организована небольшая выставка, посвященная дореволюционным предпринимателям. Самое интересное, то, что текстильный рынок в его дореволюционном виде это, конечно, очень яркие фамилии. В первую очередь, это предприниматели, которые занимались не только бизнесом, но и меценатством, благотворительностью и другими направлениями», - сказала Смирнова.

Она подчеркнула, что текстильный рынок был развит уже в дореволюционной России и был на передовых позициях. Продукция была столь высокого качества, что зачастую удостаивалась гран-при и медалей на всевозможных международных отраслевых выставках.