Успех купцов Третьяковых представят на ВДНХ
В рамках проекта «Поставщики Москвы: история в лицах» состоится открытая лекция «Братья Третьяковы и их предпринимательская деятельность». Заместитель генерального директора Новой Костромской Льняной Мануфактуры, директор одноименного музея Виктор Афанасин расскажет участникам лекции о производительных, финансовых и торговых особенностях рабочих процессов Третьяковых; о создании одного из главных в России предприятий по производству льна и конкурентной борьбе. Кроме того слушатели смогут посмотреть на ткани, которые выпускали на фабрике в 19 – 20 веках.
Новая Костромская Льняная Мануфактура была основана в 1866 году братьями Третьяковыми. Уже в конце 19 века производство стало крупнейшим в Европе и удостоилось статуса поставщика Императорского двора Романовых. Ткацкая и льнопрядильная фабрика занимала не только весомое место в промышленной сфере страны, но и в культурной. Часть доходов производства направлялась на финансирование Третьяковской галереи Павла Третьякова.
Лекция организована Департаментом города Москвы по конкурентной политике и Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей. Услышать историю предприятия, которое и сегодня остается одним из передовых производителей льняных тканей в РФ можно 16 ноября в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ. Перед мероприятием необходимо пройти бесплатную регистрацию.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции были представлены экспонаты Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, а также частных коллекционеров Игоря Смиренного и Дмитрия Абрикосова. Участники конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди» познакомились с популярными в конце 19 – начале 20-х веков предметами фабричного производства.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МИД Украины рассказал о согласовании саммита «нормандской четверки»
- Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане
- В России начнут конфисковать имущество у родных и друзей коррупционеров
- Стали известны подробности жизни расстрелянных в Забайкалье солдат
- Жителям ДФО попросили вернуть прежний пенсионный возраст