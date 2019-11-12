Успех купцов Третьяковых представят на ВДНХ

Новая Костромская Льняная Мануфактура была основана в 1866 году братьями Третьяковыми. Уже в конце 19 века производство стало крупнейшим в Европе и удостоилось статуса поставщика Императорского двора Романовых. Ткацкая и льнопрядильная фабрика занимала не только весомое место в промышленной сфере страны, но и в культурной. Часть доходов производства направлялась на финансирование Третьяковской галереи Павла Третьякова.

Лекция организована Департаментом города Москвы по конкурентной политике и Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей. Услышать историю предприятия, которое и сегодня остается одним из передовых производителей льняных тканей в РФ можно 16 ноября в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ. Перед мероприятием необходимо пройти бесплатную регистрацию.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции были представлены экспонаты Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, а также частных коллекционеров Игоря Смиренного и Дмитрия Абрикосова. Участники конференции «Конкуренция: рынки, цифры, люди» познакомились с популярными в конце 19 – начале 20-х веков предметами фабричного производства.

