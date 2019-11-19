Трансформацию рынка закупок обсудят в Москве

Около 500 контрактных специалистов Москвы примут участие в отраслевой конференции «Контрактная система Москвы: Вектор перемен». Мероприятие пройдет в рамках масштабного городского проекта Дни московской конкуренции. Организатор — Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Контрактные специалисты — активная аудитория, с которой необходимо совместно работать для повышения эффективности сферы закупок, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Ранее столица уже проводила серию обучающих и деловых мероприятий для заказчиков Москвы. Как показывает практика, контрактные специалисты — та аудитория, которая стремится постоянно повышать свою квалификацию и развиваться, что особенно важно и ценно в условиях динамично меняющегося контрактного законодательства. Активность специалистов подтверждается и в этот раз — регистрацию на отраслевую конференцию пришлось приостановить, поскольку количество заявок всего за несколько дней превысило 500», — сообщил Дёгтев.

Он отметил, что высокий интерес вызван тем, что программа предстоящей конференции сформирована на основе запросов специалистов контрактных служб.

«Признанные эксперты отрасли обсудят вместе с участниками конференции трансформацию рынка закупок в условиях меняющегося законодательства, инструменты, повышающие прозрачность и открытость рынка, а также все те вопросы, которые необходимы для прикладной работы», — отметил глава Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Разработчики и специалисты Службы поддержки Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы расскажут о том, как работать с этой платформой. «Точка роста» будет представлена специалистами Единой электронной торговой площадки (Росэлторг), ТЭК-Торг, системой Seldon, медиагруппы Актион-МЦФЭР, группы Интерфакс — Спарк, Маркер.

В отдельном пространстве расположится интерактивная «Точка перезагрузки», где можно будет не только воспользоваться «бумажными» источниками информации о контрактной системе, но и забрать их с собой.

Мероприятие пройдет 20 ноября на площадке пространства «Интерактивная карта Москвы», сообщили в Управлении внешних коммуникаций и связей со СМИ Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Дни московской конкуренции — масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его цель — привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса.



