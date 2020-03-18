На Новом Арбате готовы продать более 900 «квадратов» дома-книжки

«Предложения аренды или продажи отдельных помещений в составе домов-книжек на городских торгах встречаются не часто. С 2014 года через аукционы были арендованы восемь таких лотов общей площадью почти 160 кв метров. Выставленный сегодня на торги лот имеет свободное назначение», - отметил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Один квадратный метр объекта при начале торгов будет стоить 78,8 тыс рублей.

«За эту стоимость победителю открытого аукциона предлагается приобрести сразу несколько подвальных помещений. Все они подготовлены для дальнейшей эксплуатации – оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями», - уточнил руководитель Департамента-организатора торгов Иван Щербаков.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо до 22 апреля подать заявку, сам аукцион пройдет 30 апреля текущего года.

Ранее НСН сообщала, что на Московский аукцион по аренде выставлен чердак в дореволюционном здании в семи минутах от станции метро «Чистые пруды». Лот площадью 353,4 кв метра будет разыгран 14 мая 2020 года, подать заявку на участие можно до 8 мая включительно.



