Москва предлагает для аренды чердак на Чистых прудах

«Чердачные помещения, несмотря на необычность своего размещения, привлекают инвесторов не меньше, чем предложения на первых и подвальных этажах зданий. Как показывает практика, будущие обладатели и арендаторы такой недвижимости приспосабливают ее под решение творческих задач. Победители городских аукционов открывали в таких объектах арт-пространства, антикафе», - отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, конкуренция за антресольные и чердачные помещения в 2019 году составила порядка восьми участников на объект.

Подробнее узнать о чердаке на Чистых прудах можно на инвестиционном портале города Москвы

Ранее НСН сообщала, что два десятка нежилых помещений в Центральном административном округе Москвы выставлены на открытые аукционы за право аренды.

