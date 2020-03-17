Москва предлагает для аренды чердак на Чистых прудах
На Московский аукцион по аренде выставлен чердак в дореволюционном здании в семи минутах от станции метро «Чистые пруды». Лот площадью 353,4 кв метра будет разыгран 14 мая 2020 года, подать заявку на участие можно до 8 мая включительно.
Начальная ставка арендной платы составляет 1,2 млн рублей. Договор с победителем аукциона будет заключен на 10 лет. Чердак имеет свободное назначение, а это значит, что арендатор сможет воплотить огромный спектр своих креативных идей в одном из самых знаменитых районов столицы.
«Чердачные помещения, несмотря на необычность своего размещения, привлекают инвесторов не меньше, чем предложения на первых и подвальных этажах зданий. Как показывает практика, будущие обладатели и арендаторы такой недвижимости приспосабливают ее под решение творческих задач. Победители городских аукционов открывали в таких объектах арт-пространства, антикафе», - отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, конкуренция за антресольные и чердачные помещения в 2019 году составила порядка восьми участников на объект.
Подробнее узнать о чердаке на Чистых прудах можно на инвестиционном портале города Москвы
Ранее НСН сообщала, что два десятка нежилых помещений в Центральном административном округе Москвы выставлены на открытые аукционы за право аренды.
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