Москва предлагает бизнес на ВДНХ с наименьшими затратами
Предпринимателям предлагается в ближайшие две недели принять участие в торгах за право открытия пунктов общественного питания на ВДНХ. Представитель Департамента столицы по конкурентной политике Татьяна Семенова в ходе роуд-шоу «Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ» уточнил, что на аукцион выставлено сразу 17 лотов.
«Свой бизнес будущие победители аукционов смогут открыть в сборно-разборных павильонах. Ко всем объектам уже подведены необходимые инженерные коммуникации, а расположение объектов – вблизи от Главного входа – гарантирует постоянный приток посетителей. Таким образом, от предпринимателей требуется только установить свое оборудование, после чего они смогут вести свою деятельность», - сказала Татьяна Семенова.
Минимальная начальная цена за лот составит 2,378 млн рублей, считая НДС. Площадь всех павильонов занимает 25 кв метров. В условиях договора на аренду учитываются пожелания представителей ВДНХ на различные концепции мест общественного питания. Победители торгов смогут подписать договоры аренды на срок от одного года до двух лет.
Генеральный директор компании «Воккер» Антон Красулин отметил, что специфика места диктует свои правила для бизнесменов, которые захотят принять участие в торгах.
«С точки зрения размещения точки общественного питания ВДНХ – едва ли не лучшая площадка страны. В то же время будущим победителям стоит учитывать небольшие сроки аренды. Концепция при таких небольших сроках должна быть рабочая. Место должно выглядеть вкусно, технологично и безопасно. Я бы рекомендовал заходить сюда уже опытным компаниям. Нужно быть готовым максимально быстро обслуживать людей. Как показывает практика, люди не готовы тратить на ожидание больше 5 минут, поэтому за это время вы должны предложить им конкретный продукт», - пояснил Антон Красулин.
Отметим, на территории ВДНХ уже работает порядка 130 точек общепита, которые представляют кухни различных стран мира: русскую, белорусскую, армянскую, итальянскую, вьетнамскую, греческую, американскую и многие другие.
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