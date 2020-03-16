Москва предлагает бизнес на ВДНХ с наименьшими затратами

Предпринимателям предлагается в ближайшие две недели принять участие в торгах за право открытия пунктов общественного питания на ВДНХ. Представитель Департамента столицы по конкурентной политике Татьяна Семенова в ходе роуд-шоу «Бизнес со вкусом: как открыть кафе на ВДНХ» уточнил, что на аукцион выставлено сразу 17 лотов.

«Свой бизнес будущие победители аукционов смогут открыть в сборно-разборных павильонах. Ко всем объектам уже подведены необходимые инженерные коммуникации, а расположение объектов – вблизи от Главного входа – гарантирует постоянный приток посетителей. Таким образом, от предпринимателей требуется только установить свое оборудование, после чего они смогут вести свою деятельность», - сказала Татьяна Семенова.

Минимальная начальная цена за лот составит 2,378 млн рублей, считая НДС. Площадь всех павильонов занимает 25 кв метров. В условиях договора на аренду учитываются пожелания представителей ВДНХ на различные концепции мест общественного питания. Победители торгов смогут подписать договоры аренды на срок от одного года до двух лет.

Генеральный директор компании «Воккер» Антон Красулин отметил, что специфика места диктует свои правила для бизнесменов, которые захотят принять участие в торгах.