Московские предприниматели в 2020 году вышли на новые зарубежные рынки экспорта

Новыми для московских компаний-экспортеров ранками в 2020 году стали Реюгьон, Гондурас, Барбадос, Багамы и Новая Каледония. За шесть месяцев уже было направлено российских товаров на сумму 110 тыс долларов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в эти страны направлены комплектующие для автомобилей, осветительное оборудование, компьютерные устройства, красители и разного рода бумажные изделия.

Больше всего московских товаров закупил французский регион Реюньон на сумму в 64 тыс долларов.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин запущены поставки автомобильных шин, красителей и черного чая еще в Кюрасао, Западную Сахару и Арубу.

Столичные предприниматели также начали поставлять новую продукцию уже давним своим партнерам. Так в Кот Д`ивуар и Эфиопию были экспортированы вакцины для профилактики гриппа и других простудных заболеваний. А Исландия и Бахрейн приобрели впервые у московских коллег пищевую и перерабатывающую продукцию.

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«Содействие московским компаниям-экспортерам оказывает Центр «Моспром», подведомственный столичному Департаменту инвестиционной и промышленной политики. Центр занимается комплексной поддержкой и развитием московского промышленного экспорта, в том числе способствует проработке новых рынков сбыта в страны Азии, Африки, Америки и островные государства», - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Специалисты Московского экспортного центра помогают в подготовке документов на получение субсидий и грантов на экспорт, оказывают услуги в сфере аналитики зарубежных рынков и поиску инвестиционных ниш, покупателей по запросам клиентов.

Ранее НСН сообщала, что в этом году в столице продлевается срок подачи заявок на субсидии с целью развития производства. Обратиться за материальной помощью до 200 млн рублей к городским властям можно будет до 30 октября.


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ФОТО: pixabay.com
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