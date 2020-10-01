Московские предприниматели в 2020 году вышли на новые зарубежные рынки экспорта

Новыми для московских компаний-экспортеров ранками в 2020 году стали Реюгьон, Гондурас, Барбадос, Багамы и Новая Каледония. За шесть месяцев уже было направлено российских товаров на сумму 110 тыс долларов.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в эти страны направлены комплектующие для автомобилей, осветительное оборудование, компьютерные устройства, красители и разного рода бумажные изделия.

Больше всего московских товаров закупил французский регион Реюньон на сумму в 64 тыс долларов.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин запущены поставки автомобильных шин, красителей и черного чая еще в Кюрасао, Западную Сахару и Арубу.

Столичные предприниматели также начали поставлять новую продукцию уже давним своим партнерам. Так в Кот Д`ивуар и Эфиопию были экспортированы вакцины для профилактики гриппа и других простудных заболеваний. А Исландия и Бахрейн приобрели впервые у московских коллег пищевую и перерабатывающую продукцию.