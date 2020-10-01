В Москве продлен срок подачи заявок на субсидии для развития бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в этом году в столице продлевается срок подачи заявок на субсидии с целью развития производства. Обратиться за материальной помощью до 200 млн рублей к городским властям можно будет до 30 октября.

По словам чиновника, с 2012 года поддержка была оказана более чем 100 компаниям на сумму в 2,6 млрд рублей. В текущем году уже одобрено восемь заявок на субсидии суммой в 146 млн рублей. Среди них организации пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, электроизделий, пластиковой упаковки и книг.

«Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок в этом году были продлены на месяц», – уточнил заместитель мэра.