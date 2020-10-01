В Москве продлен срок подачи заявок на субсидии для развития бизнеса
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в этом году в столице продлевается срок подачи заявок на субсидии с целью развития производства. Обратиться за материальной помощью до 200 млн рублей к городским властям можно будет до 30 октября.
По словам чиновника, с 2012 года поддержка была оказана более чем 100 компаниям на сумму в 2,6 млрд рублей. В текущем году уже одобрено восемь заявок на субсидии суммой в 146 млн рублей. Среди них организации пищевой промышленности, производители высокотехнологичной продукции, электроизделий, пластиковой упаковки и книг.
«Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок в этом году были продлены на месяц», – уточнил заместитель мэра.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что компании сами определяют на какие цели им направить выделенные средства – возмещение затрат по лизингу, оплату процентов по кредиту на покупку оборудования или на работы по техническому присоединению к инженерным сетям. Для каждого вида использования средств предусмотрена свой максимальный размер субсидии.
Заявки претендентов на субсидии рассматривает Отраслевая комиссия по финансовой поддержке организаций, осуществляющих деятельность в инвестиционной и промышленной сферах. Оставить свой запрос можно через автоматизированную информационную систему города Москвы «Управление инвестиционной деятельностью».
В начале сентября НСН сообщала, что до 300 млрд рублей составили расходы городской казны на борьбу с распространением нового коронавируса и закупку требуемой техники.
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