Заммэра Москвы: Средняя зарплата в столице выросла на 3,5% с начала года

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что средняя зарплата в Москве за восемь месяцев текущего года выросла на 3,5%. Как передает ТАСС, об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

Ефимов добавил, что уровень безработицы в городе один из самых низких по мировым показателям. По мнению чиновника, этому способствовали своевременные меры поддержки правительства.

Также Ефимов отметил, что в Москве был дан верный прогноз по развитию пандемии, что позволило быстро открывать предприятия.

За минувшие сутки, по данным оперштаба, умерли 14 человек с COVID-19.



