Заммэра Москвы: Средняя зарплата в столице выросла на 3,5% с начала года
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что средняя зарплата в Москве за восемь месяцев текущего года выросла на 3,5%. Как передает ТАСС, об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.
Ефимов добавил, что уровень безработицы в городе один из самых низких по мировым показателям. По мнению чиновника, этому способствовали своевременные меры поддержки правительства.
Также Ефимов отметил, что в Москве был дан верный прогноз по развитию пандемии, что позволило быстро открывать предприятия.
За минувшие сутки, по данным оперштаба, умерли 14 человек с COVID-19.
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