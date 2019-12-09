Дни московской конкуренции пришли в школы
До конца года в столице продолжит свою работу масштабный мультиформатный проект Дни московской конкуренции. В рамках проекта проходят мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.
Цель проекта – привлечь внимание к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в условиях цифровой трансформации глобальной экономики. Проект Дни московской конкуренции поддерживают органы исполнительной власти, предпринимательское сообщество и эксперты. Недавно к ним присоединились московские школы и музеи.
Столичные учебные заведения среднего звена поддержали мероприятия Дней московской конкуренции, в частности, 11 декабря в прямом эфире Московского образовательного телеканала пройдут два тематических квиза – первый для школьников, второй – для контрактных управляющих столичных школ.
Предстоящие интеллектуальные игры станут очередным этапом участия столичных школ в проекте, организатором которого является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
О том, как важно с юных лет прививать понятия о здоровой конкуренции, в эфире НСН рассказала завуч московской школы №2075 Елена Морозова.
«Мне кажется, конкуренция у каждого человека заложена природой. И если раньше это было добывание пищи, то сейчас конкуренция это немного другое – люди соревнуются в способностях, в карьере, в материальном положении и во многом другом. Не выигрывает лишь тот, кто не участвует в сражении. Кто-то из наших детей стремится к соревнованию во всём, а кто-то совершенно спокойно относится к успехам других и к своим неуспехам. Начинается конкуренция ещё с дошкольного возраста. И я думаю, что неплохо – когда ребёнок хочет становиться лучше, сильнее. Интересно наблюдать за детьми уже в среднем звене, когда они понимают к чему идут и стремятся. И не раз я видела, что конкуренция открывала способности у тех ребят, в которых это сложно было разглядеть. Соперничество было, есть и будет среди людей. И школа – это та площадка, с которой лучше начинать доказывать что-то. Конкуренция учит наших детей воспринимать этот мир и критически его оценивать. Развитие здоровой конкуренции – это в первую очередь конкуренция способностей детей, желание проявить себя, но никак не конкуренция родителей и материального положения семей», - сказала она.
В онлайн-квизе примут участие более 500 контрактных управляющих и около 350 столичных школьников. Участников ждут различные вопросы, затрагивающие тему конкуренции – исторические, юридические и экономические. Вопросы викторины специально разработаны таким образом, чтобы максимально обширно охватить тему конкуренции.
Это не первое мероприятие, посвященное теме конкуренции, которое проходит в рамках сотрудничества с образовательными организациями. 28 ноября, в рамках проекта Дни московской конкуренции состоялся студенческий квиз «Конкурент-мотиватор». В нём приняли участие команды 15 вузов. В тройку лидеров вошли представители команд Российского университета транспорта, Российского нового университета и МГТУ имени Баумана.
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