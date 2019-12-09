Дни московской конкуренции пришли в школы

До конца года в столице продолжит свою работу масштабный мультиформатный проект Дни московской конкуренции. В рамках проекта проходят мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

Цель проекта – привлечь внимание к вопросам формирования здоровой конкурентной среды в условиях цифровой трансформации глобальной экономики. Проект Дни московской конкуренции поддерживают органы исполнительной власти, предпринимательское сообщество и эксперты. Недавно к ним присоединились московские школы и музеи.

Столичные учебные заведения среднего звена поддержали мероприятия Дней московской конкуренции, в частности, 11 декабря в прямом эфире Московского образовательного телеканала пройдут два тематических квиза – первый для школьников, второй – для контрактных управляющих столичных школ.

Предстоящие интеллектуальные игры станут очередным этапом участия столичных школ в проекте, организатором которого является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

О том, как важно с юных лет прививать понятия о здоровой конкуренции, в эфире НСН рассказала завуч московской школы №2075 Елена Морозова.