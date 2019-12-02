15 столичных вузов посостязались в квизе по конкуренции

«Очень интересный проект, очень насыщенное мероприятие. Хороший формат – именно командный, подобраны экономические и технические вузы. Предлагается отвечать на разнообразные вопросы - исторические, экономические, решать кейсы из реальной жизни. Хотелось бы отметить положительную репутацию мероприятия, пожелать успеха Департаменту города Москвы по конкурентной политике, чтобы они развивали такие мероприятия, поддерживали студенчество и школьников», - сказала она.

Соревнование включило в себя шесть туров о конкуренции в искусстве, музыке, киноиндустрии и так далее. Квиз «Конкурент-мотиватор» состоялся в рамках проекта Дни московской конкуренции на площадке Агенства стратегических инициатив «Точка кипения» в МИСиС. Организатором является Департамент столицы по конкурентной политике.

Также НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции проводится конкурс для учителей - «Урок о конкуренции-2019». Это видео-конкурс для педагогов столичных школ, где учителям предлагается доступно и интересно рассказать о том, как здоровое соперничество помогает в развитии всех сфер жизни.







