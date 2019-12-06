Более 30 школ сыграют в квиз по конкуренции

6 декабря 201914:21

В рамках Дней московской конкуренции состоится специальный конкурс для учеников столичных школ. Уже более 34 учебных заведений среднего звена присоединились к масштабному городскому проекту и высказали желание принять участие в квизе по конкуренции. Интеллектуально-развлекательная битва состоится 11 декабря и будет транслироваться в прямом эфире на Московском образовательном канале.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что мероприятие организовано с целью наглядно показать молодежи влияние конкуренции на разные сферы повседневной жизни человека.

Школьников познакомят со здоровой конкуренцией по видеоурокам

Кроме этого, в ходе квиза своими кейсами и наблюдениями поделятся успешные предприниматели, бизнес-коучи, известные историки и основатели частных школ.

Ранее НСН сообщала, что участниками первого квиза о конкуренции стали более ста студентов из 15 вузов Москвы – МГБА, МГПА, МГТУ, МИФИ и других. Обучающихся разных специальностей и курсов в формате «вопрос-ответ» проверили на сообразительность, логику, быстроту реакции в рамках квиза «Конкурент-мотиватор».

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ФОТО: ФОТО : pexels.com // Oleksandr Pidvalnyi
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