Более 30 школ сыграют в квиз по конкуренции

В рамках Дней московской конкуренции состоится специальный конкурс для учеников столичных школ. Уже более 34 учебных заведений среднего звена присоединились к масштабному городскому проекту и высказали желание принять участие в квизе по конкуренции. Интеллектуально-развлекательная битва состоится 11 декабря и будет транслироваться в прямом эфире на Московском образовательном канале.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что мероприятие организовано с целью наглядно показать молодежи влияние конкуренции на разные сферы повседневной жизни человека.