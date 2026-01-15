Песков: РФ все еще ждет ответа США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

Москва ещё не получила ответа от Вашингтона на инициативу российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин: Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ

По его словам, мир действительно нуждается в более выгодном договоре, однако это очень сложный процесс.

«Выход на такой договор - это очень сложный и растянутый по времени процесс», - заключил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США отвергнут предложение России по ДСНВ, то ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
