Песков: РФ все еще ждет ответа США на инициативу Путина о продлении ДСНВ

По его словам, мир действительно нуждается в более выгодном договоре, однако это очень сложный процесс.

«Выход на такой договор - это очень сложный и растянутый по времени процесс», - заключил представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если США отвергнут предложение России по ДСНВ, то ситуация в сфере стратегических вооружений обострится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

