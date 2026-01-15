Автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками под Архангельском

По данным агентства противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, после столкновения с автобусом автомобиль Porsche съехал в кювет и загорелся. Также в кювете оказался автомобиль Suzuki.

Отмечается, что в результате аварии пострадали шестеро взрослых, из них четверо были госпитализированы.

«В автобусе, по предварительной информации, находились шесть детей в возрасте 13-15 лет... Они не пострадали. После осмотра медиками их забрали родители», - говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».