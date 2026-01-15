Автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками под Архангельском
ДТП с участием автобуса с детьми и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-8 «Архангельск — Северодвинск». Об этом сообщает RT.
По данным агентства противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, после столкновения с автобусом автомобиль Porsche съехал в кювет и загорелся. Также в кювете оказался автомобиль Suzuki.
Отмечается, что в результате аварии пострадали шестеро взрослых, из них четверо были госпитализированы.
«В автобусе, по предварительной информации, находились шесть детей в возрасте 13-15 лет... Они не пострадали. После осмотра медиками их забрали родители», - говорится в сообщении.
Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
