Автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками под Архангельском

ДТП с участием автобуса с детьми и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-8 «Архангельск — Северодвинск». Об этом сообщает RT.

2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве

По данным агентства противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области, после столкновения с автобусом автомобиль Porsche съехал в кювет и загорелся. Также в кювете оказался автомобиль Suzuki.

Отмечается, что в результате аварии пострадали шестеро взрослых, из них четверо были госпитализированы.

«В автобусе, по предварительной информации, находились шесть детей в возрасте 13-15 лет... Они не пострадали. После осмотра медиками их забрали родители», - говорится в сообщении.

Ранее в Удмуртии 14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

