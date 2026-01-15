Скидку на авиабилеты для детей до 12 лет без взрослых сочли справедливой
Льгота в нынешнем виде выглядит странно — как будто ее забыли доработать, заявил НСН Кирилл Янков.
Несправедливо заставлять родителей переплачивать за билет ребенка или лететь с ним самим. Этот аспект бы упущен при принятии закона, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН.
Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу давать скидку в 50% на авиаперелеты детям до 12 лет без сопровождения взрослого. Сейчас льгота предоставляется только при полете с родителем или опекуном. Перевозчики предупреждают, что расширение условий скидки приведет к росту числа пассажиров-детей и увеличению тарифов для остальных, а также росту одиночных детских поездок. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Янков усомнился, что будет именно так.
«Потенциальный рост цен на билеты возможен из-за расширения льгот, но, с другой стороны, ситуация была несправедливой. Если ребенок летит с родителем, то билет будет в два раза дешевле, а если один, то платит полную стоимость. Об этом просто забыли, когда принимали решение. Написали в законе “с родителями”, но забыли, что дети летают не только с ними, а иногда и самостоятельно, тем более, что авиакомпании предлагают услугу по сопровождению. Я не думаю, что изменения могут привести к росту самостоятельных детских полетов. Это довольно экзотическая услуга. Родители летают с детьми гораздо чаще, чем отпускают их в одиночку. Такое случается в основном тогда, когда детей отправляют к родственникам. Родители посадили, а там бабушка и дедушка встретили. Отправляют детей из Москвы куда-нибудь не на курорты, а просто в регионы», — подчеркнул он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в эфире НСН предсказал россиянам дефицит авиабилетов, если будут введены скидки для студентов.
