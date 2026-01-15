Несправедливо заставлять родителей переплачивать за билет ребенка или лететь с ним самим. Этот аспект бы упущен при принятии закона, рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с НСН.

Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу давать скидку в 50% на авиаперелеты детям до 12 лет без сопровождения взрослого. Сейчас льгота предоставляется только при полете с родителем или опекуном. Перевозчики предупреждают, что расширение условий скидки приведет к росту числа пассажиров-детей и увеличению тарифов для остальных, а также росту одиночных детских поездок. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Янков усомнился, что будет именно так.