В России ужесточат ответственность операторов за нарушения с продажей сим-карт
Российские власти намерены ужесточить ответственность операторов за нарушения правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам. Как пишет RT, об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что ряд соответствующих поправок в законодательство уже был одобрен.
«В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов», - добавили в аппарате вице-премьера.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что большой штраф за продажу «серых» сим-карт взбодрит операторов для того, чтобы они более качественно проверяли данные.
