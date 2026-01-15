В России ужесточат ответственность операторов за нарушения с продажей сим-карт

Российские власти намерены ужесточить ответственность операторов за нарушения правил продажи сим-карт, в том числе иностранцам. Как пишет RT, об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В правительстве ожидают усиления защиты россиян от кибермошенников с помощью новых мер

Отмечается, что ряд соответствующих поправок в законодательство уже был одобрен.

«В ближайшее время эти поправки будут направлены на рассмотрение депутатов», - добавили в аппарате вице-премьера.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил «Радиоточке НСН», что большой штраф за продажу «серых» сим-карт взбодрит операторов для того, чтобы они более качественно проверяли данные.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииМобильная СвязьМобильные Операторы

