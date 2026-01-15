Путин назвал причины конфликта на Украине
Причиной конфликта на Украине является игнорирование законных интересов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На церемонии вручения верительных грамот он также указал, что кризис на Украине стал следствием «целенаправленного курса на создание угрозы» безопасности России.
«На продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям», - заключил глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
