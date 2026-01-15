На церемонии вручения верительных грамот он также указал, что кризис на Украине стал следствием «целенаправленного курса на создание угрозы» безопасности России.

«На продвижение к российским границам блока НАТО, вопреки данным нам публичным обещаниям», - заключил глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

