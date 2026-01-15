Нитраты могут содержаться в овощах и фруктах, нитриты – в колбасе и других мясных продуктах, поэтому их употребление нужно ограничивать, а от последних лучше отказаться вовсе, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Французские ученые обнаружили, что нитриты, нитраты и сорбат калия в продуктах питания могут умеренно повышать риск развития рака и диабета второго типа соответственно. Результаты двух масштабных исследований опубликованы в журналах BMJ и Nature Communications. Нитриты и нитраты широко применяются при производстве колбасы, сосисок и прочих продуктов из переработанного мяса.

«Нитраты могут содержаться и в обычных овощах и фруктах, потому что это одна из составляющих удобрений. Истощение земель приводит к тому, что в почву добавляется огромное количество добавок. Нитраты превращаются в нитриты бактериями кишечника и, соединяясь с гемоглобином, образуют метгемоглобин. Последний фактически не может переносить кислород и возникает гипоксия, которая является причиной онкогенеза», - пояснила Мухина.