Диетолог посоветовала есть колбасу не чаще двух раз в неделю
В продуктах мясопереработки используются нитриты, которые могут привести к онкозаболеваниям, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Нитраты могут содержаться в овощах и фруктах, нитриты – в колбасе и других мясных продуктах, поэтому их употребление нужно ограничивать, а от последних лучше отказаться вовсе, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.
Французские ученые обнаружили, что нитриты, нитраты и сорбат калия в продуктах питания могут умеренно повышать риск развития рака и диабета второго типа соответственно. Результаты двух масштабных исследований опубликованы в журналах BMJ и Nature Communications. Нитриты и нитраты широко применяются при производстве колбасы, сосисок и прочих продуктов из переработанного мяса.
«Нитраты могут содержаться и в обычных овощах и фруктах, потому что это одна из составляющих удобрений. Истощение земель приводит к тому, что в почву добавляется огромное количество добавок. Нитраты превращаются в нитриты бактериями кишечника и, соединяясь с гемоглобином, образуют метгемоглобин. Последний фактически не может переносить кислород и возникает гипоксия, которая является причиной онкогенеза», - пояснила Мухина.
Промышленная мясопереработка не откажется от использования нитритов. Благодаря этому консерванту колбаса, ветчина или бекон приобретают приятный розовый или красный цвет. Кроме того, нитриты подавляют рост опасных бактерий и продлевают срок хранения продукта, отмечают специалисты.
«Нитраты - это рецептурный компонент мясопереработки, без которого невозможно сделать продукт покупабельным, потому что мясо серого или черного цвета никто покупать не будет. В Дагестане натуральные колбасы вялятся на солнце в горах и они черные, так они карамелизируются. Кроме мяса, соли, укропа и других специй в них ничего нет. По вкусу это не сравнить даже с испанским хамоном», - отметила диетолог.
Если отказаться от ультрапереработанных продуктов не получается, то необходимо по крайней мере сокращать их потребление, чтобы снизить риски возникновения опасных заболеваний.
«Нужно есть один и тот же продукт не больше 200 граммов в неделю. Продукты мясопереработки должны быть в рационе не чаще двух раз в неделю, употреблять их желательно по 50 граммов утром. В колбасах большая концентрация соли, которая должна успеть вывестись из организма. В этом случае мы реально снижаем риски. Ограниченное потребление такого рода еды будет не так страшно, как если бы мы на завтрак сварили сосиску, на обед сардельку, на ужин поджарили яйца с колбасой», - рассказала Музина.
Ранее диетолог Анна Белоусова рассказала НСН, что пальмовое масло противопоказано детям до полутора-двух лет, так как оно мешает усвоению кальция, именно по этой причине оно опасно еще и женщинам в менопаузе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: РФ все еще ждет ответа США на инициативу Путина о продлении ДСНВ
- Диетолог посоветовала есть колбасу не чаще двух раз в неделю
- В России в 13 раз вырос спрос на снегоуборочные лопаты
- Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
- Психолог объяснила феномен популярности АСМР-контента
- Россия без «оперативки»: Как госкомпании будут спасать от дефицита IT-оборудования
- От Трампа до блогеров: Герман-младший об актерах без образования
- Песков: Москва рассчитывает, что визит Уиткоффа и Кушнера в РФ состоится
- Онколог не поверил в «спасательный круг» для больных раком
- Россиянам пообещали снижение цен на огурцы и помидоры к лету
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru