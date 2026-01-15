Диетолог посоветовала есть колбасу не чаще двух раз в неделю

В продуктах мясопереработки используются нитриты, которые могут привести к онкозаболеваниям, заявила НСН диетолог Марият Мухина.

Нитраты могут содержаться в овощах и фруктах, нитриты – в колбасе и других мясных продуктах, поэтому их употребление нужно ограничивать, а от последних лучше отказаться вовсе, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

Французские ученые обнаружили, что нитриты, нитраты и сорбат калия в продуктах питания могут умеренно повышать риск развития рака и диабета второго типа соответственно. Результаты двух масштабных исследований опубликованы в журналах BMJ и Nature Communications. Нитриты и нитраты широко применяются при производстве колбасы, сосисок и прочих продуктов из переработанного мяса.

«Нитраты могут содержаться и в обычных овощах и фруктах, потому что это одна из составляющих удобрений. Истощение земель приводит к тому, что в почву добавляется огромное количество добавок. Нитраты превращаются в нитриты бактериями кишечника и, соединяясь с гемоглобином, образуют метгемоглобин. Последний фактически не может переносить кислород и возникает гипоксия, которая является причиной онкогенеза», - пояснила Мухина.
Промышленная мясопереработка не откажется от использования нитритов. Благодаря этому консерванту колбаса, ветчина или бекон приобретают приятный розовый или красный цвет. Кроме того, нитриты подавляют рост опасных бактерий и продлевают срок хранения продукта, отмечают специалисты.

«Нитраты - это рецептурный компонент мясопереработки, без которого невозможно сделать продукт покупабельным, потому что мясо серого или черного цвета никто покупать не будет. В Дагестане натуральные колбасы вялятся на солнце в горах и они черные, так они карамелизируются. Кроме мяса, соли, укропа и других специй в них ничего нет. По вкусу это не сравнить даже с испанским хамоном», - отметила диетолог.

Если отказаться от ультрапереработанных продуктов не получается, то необходимо по крайней мере сокращать их потребление, чтобы снизить риски возникновения опасных заболеваний.

«Нужно есть один и тот же продукт не больше 200 граммов в неделю. Продукты мясопереработки должны быть в рационе не чаще двух раз в неделю, употреблять их желательно по 50 граммов утром. В колбасах большая концентрация соли, которая должна успеть вывестись из организма. В этом случае мы реально снижаем риски. Ограниченное потребление такого рода еды будет не так страшно, как если бы мы на завтрак сварили сосиску, на обед сардельку, на ужин поджарили яйца с колбасой», - рассказала Музина.

