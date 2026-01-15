Кабала и мошенничество: Зачем россияне берут по 10-20 микрозаймов
Популярность МФО растет среди россиян, так как требования к выдаче кредитов в банке только ужесточаются, заявил НСН Сергей Крылов.
К микрофинансовым организациям лучше вообще не обращаться, или делать это как минимум с юристом, так как условия там всегда кабальные. Об этом НСН рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.
Запретить микрофинансовые организации (МФО) нельзя, поскольку их услуги востребованы у населения, заявил глава Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Также в ЦБ указали на обострение конкуренции среди крупных банков и МФО. Крылов заверил, что МФО здесь выступают не конкурентами, а альтернативой.
«Спрос на МФО растет не только в 2025 году. Поскольку в банковском секторе требования по выдаче кредитов сильно ужесточаются, то, соответственно, ничего не остается, как обращаться именно к МФО. Поскольку там нет жесткого контроля за количеством уже полученных займов, то люди берут чуть ли не 10-20 займов в один день. Я бы не сказал, что эти займы конкурируют с банками, потому что очень большая разница в процентной ставке и в сроке обязательств. Они больше являются альтернативой в случае условной безысходности», - отметил он.
Также Крылов указал, что у потенциального банкрота обычно бывает по 30-40 займов в МФО и порекомендовал вообще не связываться с этими организациями.
«Если рассмотреть статистику в контексте банкротства, то у кредитора количество займов в МФО бывает по 30-40 штук. Это нездоровая ситуация, когда люди вместо того, чтобы искать способы заработка, все чаще обращаются именно за займами, где условия фактически кабальные. Надо понимать, что когда человеку очень требуются деньги, он абсолютно не заинтересован в глубоком изучении юридических документов. Более того, у него нет даже денежных средств на обращение за консультацией в юридическую организацию. Я рекомендую не обращаться лишний раз в МФО, а если обращаться, то хотя бы с юристом. Можно, конечно, ориентироваться на известные названия, но мошенники довольно часто используют маркировку других компаний и очень лихо продают эти бренды», - рассказал он.
Ранее замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Владимир Шикин завил НСН, что с 2026 года микрофинансовые организации и банки должны будут учитывать только официальный доход граждан при выдаче кредитов, при этом долговая нагрузка не может быть равна 50% и более от месячного дохода.
