К микрофинансовым организациям лучше вообще не обращаться, или делать это как минимум с юристом, так как условия там всегда кабальные. Об этом НСН рассказал гендиректор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

Запретить микрофинансовые организации (МФО) нельзя, поскольку их услуги востребованы у населения, заявил глава Департамента небанковского кредитования Банка России Илья Кочетков. Также в ЦБ указали на обострение конкуренции среди крупных банков и МФО. Крылов заверил, что МФО здесь выступают не конкурентами, а альтернативой.

«Спрос на МФО растет не только в 2025 году. Поскольку в банковском секторе требования по выдаче кредитов сильно ужесточаются, то, соответственно, ничего не остается, как обращаться именно к МФО. Поскольку там нет жесткого контроля за количеством уже полученных займов, то люди берут чуть ли не 10-20 займов в один день. Я бы не сказал, что эти займы конкурируют с банками, потому что очень большая разница в процентной ставке и в сроке обязательств. Они больше являются альтернативой в случае условной безысходности», - отметил он.