Россия является европейской страной и крупнейшим европейским соседом ФРГ. Как пишет RT, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По его словам, нахожение баланса в отношениях с Москвой позволит «с уверенностью смотреть в будущее».

«Если снова найдем баланс в отношениях... с Россией, если воцарится мир... то ЕС... и мы в ФРГ...сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», - заключил политик.

Ранее Мерц заявил, что присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

