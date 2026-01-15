Мерц выступил за восстановление отношений с Россией
Россия является европейской страной и крупнейшим европейским соседом ФРГ. Как пишет RT, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, нахожение баланса в отношениях с Москвой позволит «с уверенностью смотреть в будущее».
«Если снова найдем баланс в отношениях... с Россией, если воцарится мир... то ЕС... и мы в ФРГ...сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», - заключил политик.
Ранее Мерц заявил, что присутствие западных сил по гарантиям Украине невозможно без согласия Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России ужесточат ответственность операторов за нарушения с продажей сим-карт
- Дорогое вложение: Почему фильмы с господдержкой не окупаются в прокате
- Кабала и мошенничество: Зачем россияне берут по 10-20 микрозаймов
- Автобус с детьми столкнулся с двумя легковушками под Архангельском
- Мерц выступил за восстановление отношений с Россией
- Скидку на авиабилеты для детей до 12 лет без взрослых сочли справедливой
- Песков: РФ все еще ждет ответа США на инициативу Путина о продлении ДСНВ
- Диетолог посоветовала есть колбасу не чаще двух раз в неделю
- В России в 13 раз вырос спрос на снегоуборочные лопаты
- Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru