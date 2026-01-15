В России в 13 раз вырос спрос на снегоуборочные лопаты

Отмечается, что средняя цена на лопаты составила 1 610 рублей. Это на 12% выше уровня, чем в начале новогодних каникул. Рост год к году составил 51%.

Также эксперты «Чек индекс» указали на повышение в семь раз спроса на снегоуборщики. По их словам, рост продаж техники и лопат связан со снежным коллапсом в разных регионах страны. Граждане пытаются таким образом самостоятельно решить проблемы с очисткой домов и автомобилей.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил «Радиоточке НСН», что снегом засыпало не только Москву, а почти весь центр России, особенно его юго-восточную часть.

