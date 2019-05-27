СМИ узнали о планах Минобороны ужесточить правила медкомиссии

В России изменятся правила прохождения медкомиссии в военкоматах. Минобороны подготовило такие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», пишут «Известия».

Предполагается, что нововведения дадут возможность призывным комиссиям контролировать медицинские заключения, выданные в поликлиниках. Если в военкомате возникнут сомнения, призывника направят на контрольно-медицинское освидетельствование.

Раньше пересмотреть заключение по состоянию здоровья было практически невозможно. Таким образом Минобороны планирует бороться с врачами, которые выдают ложные заключения о болезни за вознаграждение, отмечает RT. Недостоверный диагноз можно будет проверить и отменить.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал в эфире НСН, зачем Минобороны понадобился новый патрон.

