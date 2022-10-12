Краснов: Получившим повестку и не подлежащим мобилизации нужно явиться в военкомат

«Гражданин должен явиться в военкомат с актуальными данными о себе. Принести документы, подтверждающие право на освобождение от частичной мобилизации», — цитирует Краснова РИА Новости.



По словам генпрокурора, во время частичной мобилизации были выявлены нарушения и недостатки в системе учета военнообязанных в запасе. Как отметил Краснов, на призывные пункты вызывали студентов-очников, узкопрофильных врачей, IT-специалистов, работников ОПК, стариков и инвалидов, пишет РИА ФАН.



Ранее Краснов заявил, что во всех прокуратурах в РФ были созданы горячие линии по вопросам проведения частичной мобилизации, на разбор жалоб граждан отводится не более трех суток, напоминает Ura.ru.

