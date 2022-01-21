«Звонок за биткоин»: Как отследить ложные сообщения о минировании

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин отметил, что найти злоумышленника, который использовал IP-телефонию и расплачивался криптовалютой, практически невозможно. 

Злоумышленники не только используют специальные браузеры, но и расплачиваются за все сервисы криптовалютой, что делает их поиск практически невозможным для спецслужб, заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. Буквально сегодня уже эвакуировали учебные заведения в Керчи и Симферополи. До этого был Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, торговые центры в Новосибирске и Подмосковье.

«Их возможно выявить, но очень проблемно. Есть такой браузер «Тор», есть VPN и так далее – все эти инструменты помогают скрыть реальный IP-адрес. Цепочка будет выстроена из нескольких компьютеров, это могут быть десятки, сотни компьютеров и так далее, которые расположены в разных точках по всему миру. Это заметает следы», - отметил Вакулин.

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По его словам, именно криптовалюта позволяет мошенникам получать необходимые им сервисы, проследить их операции в этом случае не получится.

«Чаще всего звонки о минировании поступают при помощи IP-телефонии. Есть сервисы, которую предоставляют IP-телефонию за отдельную плату, а есть сервисы, которые принимают криптовалюту. Вы не знаете, кто владелец кошелька биткоина. Если человек, который сообщил о минировании, расплачивался в этих сервисах при помощи карты, электронных счетов, то возможно его найти. Но при оплате криптовалютой отследить его невозможно. Я даже могу предположить, почему Центральный банк хочет полностью запретить криптовалюту в России. Но мошенники никуда не денутся, так и в этом случае будет», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Участившиеся сообщения о минировании школ в разных городах России могут быть связаны с нагнетанием обстановки вокруг Украины, таких негодяев следует наказывать самым серьезным способом, заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Госдумы по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.

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ТЕГИ:КриптовалютаБезопасностьЭвакуацияМинирование
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