«Звонок за биткоин»: Как отследить ложные сообщения о минировании

Злоумышленники не только используют специальные браузеры, но и расплачиваются за все сервисы криптовалютой, что делает их поиск практически невозможным для спецслужб, заявил эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. Буквально сегодня уже эвакуировали учебные заведения в Керчи и Симферополи. До этого был Челябинск, Хабаровск, Екатеринбург, торговые центры в Новосибирске и Подмосковье.

«Их возможно выявить, но очень проблемно. Есть такой браузер «Тор», есть VPN и так далее – все эти инструменты помогают скрыть реальный IP-адрес. Цепочка будет выстроена из нескольких компьютеров, это могут быть десятки, сотни компьютеров и так далее, которые расположены в разных точках по всему миру. Это заметает следы», - отметил Вакулин.