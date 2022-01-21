«Получили задачу»: Экс-глава МВД связал «минирования» в школах России с ситуацией вокруг Украины

В последние несколько недель в России участились случаи ложных сообщений о минировании школ. В частности, 21 января из-за «минирования» эвакуировали все школы Керчи. До этого школы эвакуировали в Челябинске, Хабаровске и Екатеринбурге.

«С этим многое можно связать, в том числе и нагнетание обстановки вокруг Украины. Агенты могли получить такую задачу. Надо усилить оперативную работу. Это единственное, что может нас, так сказать, успокоить. Также нужно разъяснять людям, что меры принимаются, и что службы реагируют на каждое такое сообщение. Следует усилить оперативную работу, чтобы таких негодяев поймать и предать самому серьезному судебному преследованию. Их можно выявить только оперативным путем, по-другому никак», - сказал Куликов.

Массовая волна ложных сообщений о минировании школ началась 12 января. В Екатеринбурге из-за сообщений с угрозами эвакуировали свыше 150 школ, а также несколько вузов. На следующий день из-за «минирования» эвакуировали школы в Красноярске, Самаре, Саратове и Архангельске. Ни в одном случае взрывчатых веществ не нашли.

