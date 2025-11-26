Исследование: Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года
Согласно исследованию «Домклик», проведенному по заказу «Сбербанка», только 8,3% работающих россиян за два года способны накопить на первоначальный взнос по ипотеке в размере 20%, сообщает РБК.
Ситуация по стране неравномерна. Более 15% населения могут позволить себе накопить на жилье только в трех регионах: Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском АО (18,4%) и Республике Коми (16,7%).
Хуже всего ситуация в Дагестане, где этот показатель составляет 3,2%. В крупных регионах с развитым рынком недвижимости показатели также ниже среднего: в Москве (6,9%), Санкт-Петербурге (6,2%), Татарстане (5,2%) и Нижегородской области (5%).
Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экспорт нефтепродуктов из РФ в Азию рухнул на 60-80% после санкций США
- ИНП РАН: Россияне заплатят 1,23 трлн руб. в виде увеличенной стоимости всех товаров и услуг
- Исследование: Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года
- Научный руководитель «диссертации Путина» предложил закрыть две трети вузов
- СМИ: В подмосковном рехабе пытали и избивали подростков
- Стало известно о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана
- Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
- ФБР и минюст США готовят к публикации материалы по делу Эпштейна
- СМИ: Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свой пакет акций компании
- Трамп рассчитывает на скорую встречу с Путиным и Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru