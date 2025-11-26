Исследование: Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года

Ситуация по стране неравномерна. Более 15% населения могут позволить себе накопить на жилье только в трех регионах: Оренбургской области (19,2%), Ханты-Мансийском АО (18,4%) и Республике Коми (16,7%).

Хуже всего ситуация в Дагестане, где этот показатель составляет 3,2%. В крупных регионах с развитым рынком недвижимости показатели также ниже среднего: в Москве (6,9%), Санкт-Петербурге (6,2%), Татарстане (5,2%) и Нижегородской области (5%).

Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко выступил с инициативой законодательно ограничить размер первоначального взноса по ипотеке 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

