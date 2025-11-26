ИНП РАН: Россияне заплатят 1,23 трлн руб. в виде увеличенной стоимости всех товаров и услуг

По их словам, значительная нагрузка по уплате дополнительно возникших налоговых обязательств придется на население: 1,23 трлн рублей, по оценке ИПН, заплатят граждане в виде увеличенной стоимости всех товаров и услуг в стране. При этом стоимость текущего потребления россиян увеличится на 1-1,6%, а инфляция в результате ускорится на 1,1-1,3 процентного пункта.

Из доклада следует, что основной причиной замедления экономической динамики станет снижение прибыли бизнеса, что приведет к существенному замедлению динамики инвестиций, основным источником финансирования которых остаются собственные средства предприятий. «Ускорение государственных инвестиций при этом не компенсирует провал частных инвестиций и общего замедления экономической динамики, а это, в свою очередь, повышает неустойчивость бюджетной системы в среднесрочной перспективе», - считают в ИНП РАН.

Ранее россиянам посоветовали покупать технику до середины декабря из-за роста НДС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

