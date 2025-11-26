Научный руководитель «диссертации Путина» предложил закрыть две трети вузов

По его мнению, количество отечественных вузов должно быть сокращено не менее чем в три раза. Кроме того, он предложил принципиально новый подход к выдаче дипломов инженерам: выпускники должны будут получить документ об окончании вуза только после трех лет обязательной работы на производстве.

«Сначала выпускник получает справку о завершении образовательной программы. Когда условие гранта — три года на производстве — будет выполнено, только тогда он сможет получить полноценный диплом», — указал Литвиненко.

Ранее в Госдуме объяснили, кого затронет увеличение сроков обучения в вузах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

