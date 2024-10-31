«Звонил и угрожал – бывает!»: Депутаты поссорились из-за хиджабов, Хамзаев в ярости

Немного позднее телеведущий выложил фрагмент эфира, в котором обсудили высказывания Хамзаева. Сам Попов назвал Хамзаева «хайпожором», который «работает на клики» (чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях).

ЖАРКИЕ СПОРЫ: ХИДЖАБЫ, КВАДРОБЕРЫ И ХАЙПОЖОРЫ

До этого Хамзаев на встрече в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) буквально отчитал чиновников правительства Владимирской области за запрет хиджабов в школах, назвав их идиотами, а принятую меру – глупой.

«Глава региона кто такой вообще? Почему он должен запрещать? У вас здесь хоббихорсеры, квадроберы, вся эта баламуть, а когда родители воспитывают ребенка в религиозном плане, вы говорите, что это все не важно, снимай (платок)», – сказал он.

Также Хамзаев задался вопросом, зачем министерство образования Владимирской области лезет в провокационные вопросы. В свою очередь Попов в эфире телеканала прокомментировал поведение депутата, согласившись с критикой гостя студии в адрес Хамзаева. По мнению телеведущего, некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем остальным.

«Некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем остальным. Они ошибаются, и им очень часто начальство это объясняет. И есть среди избранников народа хайпожоры, которые работают на клики. Это кидает тень на парламент», – заявил он.

В свою очередь журналист Роман Голованов отметил, что Хамзаев напрямую угрожал Попову. По словам Голованова, Хамзаев попытался надавить на Попова, чтобы он, как журналист, изменил свою позицию.

«Депутат от Дагестана приезжает во Владимирскую область. Оскорбляет местных чиновников. Называет их идиотами. Учит их строить внутреннюю политику и работу в школах. В конце концов, опираться будут на слова Владимира Путина о введении в школах единой формы для всех. Сейчас лоббисты идут конкретно против позиции президента. И раскачивают национальную и религиозную тему», – заявил он в своем Telegram-канале.

ЗАПРЕТ ХИДЖАБОВ В ШКОЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ