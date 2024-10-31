«Звонил и угрожал – бывает!»: Депутаты поссорились из-за хиджабов, Хамзаев в ярости
Депутат ГД от Дагестана Султан Хамзаев позвонил с угрозами своему коллеге-депутату, телеведущему Евгению Попову, назвавшему его хайпожором. До этого Хамзаев назвал чиновников Владимирской области идиотами.
Депутат и ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов сообщил об угрозах со стороны другого российского парламентария – Султана Хамзаева. Депутатские споры разгорелись из-за решения властей Владимирской области запретить хиджабы и никабы в школах.
«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», – коротко написал в своем Telegram-канале Попов.
Немного позднее телеведущий выложил фрагмент эфира, в котором обсудили высказывания Хамзаева. Сам Попов назвал Хамзаева «хайпожором», который «работает на клики» (чтобы его сообщения, упоминания посмотрели в социальных сетях).
ЖАРКИЕ СПОРЫ: ХИДЖАБЫ, КВАДРОБЕРЫ И ХАЙПОЖОРЫ
До этого Хамзаев на встрече в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН) буквально отчитал чиновников правительства Владимирской области за запрет хиджабов в школах, назвав их идиотами, а принятую меру – глупой.
«Глава региона кто такой вообще? Почему он должен запрещать? У вас здесь хоббихорсеры, квадроберы, вся эта баламуть, а когда родители воспитывают ребенка в религиозном плане, вы говорите, что это все не важно, снимай (платок)», – сказал он.
Также Хамзаев задался вопросом, зачем министерство образования Владимирской области лезет в провокационные вопросы. В свою очередь Попов в эфире телеканала прокомментировал поведение депутата, согласившись с критикой гостя студии в адрес Хамзаева. По мнению телеведущего, некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем остальным.
«Некоторые избранники народа считают, что им можно больше, чем остальным. Они ошибаются, и им очень часто начальство это объясняет. И есть среди избранников народа хайпожоры, которые работают на клики. Это кидает тень на парламент», – заявил он.
В свою очередь журналист Роман Голованов отметил, что Хамзаев напрямую угрожал Попову. По словам Голованова, Хамзаев попытался надавить на Попова, чтобы он, как журналист, изменил свою позицию.
«Депутат от Дагестана приезжает во Владимирскую область. Оскорбляет местных чиновников. Называет их идиотами. Учит их строить внутреннюю политику и работу в школах. В конце концов, опираться будут на слова Владимира Путина о введении в школах единой формы для всех. Сейчас лоббисты идут конкретно против позиции президента. И раскачивают национальную и религиозную тему», – заявил он в своем Telegram-канале.
ЗАПРЕТ ХИДЖАБОВ В ШКОЛАХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах области и решили добиться его отмены, сообщал парламентарий Адам Делимханов по итогам встречи в своем Telegram-канале.
Запрет на ношение религиозной одежды обучающимися вызвал негативную реакцию мусульманской общины. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) 28 октября заявили, что такой запрет направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Там усмотрели в запрете нарушение закона о равенстве прав и свобод (статья 136 Уголовного кодекса РФ).
В свою очередь муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев 28 октября заявил, что запрет ношения хиджабов и никабов в школах противоречит Конституции. Он напомнил, что она гарантирует права на свободу вероисповедания. По словам муфтия, недоумение также вызывает, что в документе особо отмечается запрет только исламской религиозной одежды.
Дискуссия о запрете никабов в России возобновилась после июньского теракта в Дагестане. Тогда, вечером 23 июня, боевики напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 20 человек. За запрет никабов выступили в том числе глава республики Сергей Меликов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Меликов отмечал, что под никабом могут скрываться мужчины, а женщины – проносить запрещенные предметы.
Власти Владимирской области 30 октября выступили с подробными разъяснениями причин введенного запрета на ношение в школах региона никабов и хиджабов. Чиновники напомнили о светских принципах России и уточнили, что ограничение в школах введено по просьбам родителей. Владимирские чиновники также сослались на Конституцию РФ.
При этом еще в 2012 году президент РФ Владимир Путин высказывался против обязательного ношения хиджабов в школах. В 2013 году глава государства говорил, что в ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России. В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, передает «Радиоточка НСН».
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