Власти Владимирской области ответили на обвинения Хамзаева из-за запрета хиджабов

В администрации губернатора Владимирской области сообщили НСН, что решение о запрете хиджабов не нарушает права граждан.

Решение о запрете ношения хиджабов в школах не нарушает Конституцию РФ и не противоречит закону об образовании, сообщили НСН в администрации губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Депутат Госдумы Султан Хамзаев, назвал «идиотами» владимирских чиновников из-за этого запрета, пишет издание «Подъем». Подобные предложения он назвал провокационными. В администрации подчеркнули, что решение о запрете хиджабов не нарушает права граждан.

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«Во Владимирской области проживают представители более 120 народностей и 16 конфессий. Правительство региона ведёт гармоничную политику взаимодействия с представителями всех религий и национальностей, которая нацелена на недопущение конфликтов на национальной и религиозной почве. Решение о внесении уточнений в приказ о внешнем виде учащихся принято в соответствии с конституционными нормами и Федеральным законом об образовании. Правительство Владимирской области опиралось на опыт других регионов, где приняты аналогичные решения, а также на позицию Верховного суда, который дал свою оценку ситуации ещё в 2013 году», - ответили в администрации.

В июле 2013 года Верховный суд РФ признал законным запрет на ношение хиджабов в общеобразовательных школах Ставропольского края, так как «в РФ закреплен светский характер образования», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Владимирская ОбластьДепутатыШколыХиджаб

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