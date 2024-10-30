Власти Владимирской области ответили на обвинения Хамзаева из-за запрета хиджабов

Решение о запрете ношения хиджабов в школах не нарушает Конституцию РФ и не противоречит закону об образовании, сообщили НСН в администрации губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Депутат Госдумы Султан Хамзаев, назвал «идиотами» владимирских чиновников из-за этого запрета, пишет издание «Подъем». Подобные предложения он назвал провокационными. В администрации подчеркнули, что решение о запрете хиджабов не нарушает права граждан.