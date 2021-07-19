Звери-инвалиды. В Госдуме запретят зоомагазинам продавать животных

«Эта инициатива возникла из-за того, что сегодня те условия, в которых продают животных в зоомагазинах, а особенно на «птичьих рынках», опасны и для животных, которые просто гибнут или становятся инвалидами, и для людей, покупающих таких животных. Как правило, это либо плохо оборудованные либо вообще не оборудованные места. Животные не выгуливаются, они находятся там неделями и даже месяцами без общения, без ветеринарной помощи и адекватного рациона питания. Они начинают болеть и зачастую – передающимися человеку заболеваниями. Это издевательство над животными. Сейчас многие зоомагазины уже добровольно отказались от их продажи, понимая, что там нельзя для них создать условия. Там элементарного проветривания нет. Они солнца не видят месяцами, это больные животные. Поэтому не надо издеваться ни над людьми, ни над животными. Надо это запрещать. Запрет вводится в формате установления требований к таким местам продажи, что позволит исключить продажу животных в зоомагазинах и на "птичьих рынках"», - сказал Бурматов.

По его словам, после вступления в силу этого закона, можно будет купить животных в питомниках или взять в приюте.

«Купить животных можно будет в том месте, которое соответствует требованиям, установленным правительством. Это питомники, где животным обеспечивается необходимый уход, ветеринарная помощь, выгул, рацион питания, присмотр и так далее. А лучше животных брать из приюта. Я, например, взял в приюте собаку и кошку, это прекрасные животные, всем рекомендую», - отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.