Звери-инвалиды. В Госдуме запретят зоомагазинам продавать животных
Владимир Бурматов рассказал НСН, что в специальных приютах питомцы находятся в более подходящих условиях, чем на "птичьих рынках".
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чем суть законопроекта о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах, автором которого он является. Комиссия правительства России поддержала инициативу при условии ряда доработок.
«Эта инициатива возникла из-за того, что сегодня те условия, в которых продают животных в зоомагазинах, а особенно на «птичьих рынках», опасны и для животных, которые просто гибнут или становятся инвалидами, и для людей, покупающих таких животных. Как правило, это либо плохо оборудованные либо вообще не оборудованные места. Животные не выгуливаются, они находятся там неделями и даже месяцами без общения, без ветеринарной помощи и адекватного рациона питания. Они начинают болеть и зачастую – передающимися человеку заболеваниями. Это издевательство над животными. Сейчас многие зоомагазины уже добровольно отказались от их продажи, понимая, что там нельзя для них создать условия. Там элементарного проветривания нет. Они солнца не видят месяцами, это больные животные. Поэтому не надо издеваться ни над людьми, ни над животными. Надо это запрещать. Запрет вводится в формате установления требований к таким местам продажи, что позволит исключить продажу животных в зоомагазинах и на "птичьих рынках"», - сказал Бурматов.
По его словам, после вступления в силу этого закона, можно будет купить животных в питомниках или взять в приюте.
«Купить животных можно будет в том месте, которое соответствует требованиям, установленным правительством. Это питомники, где животным обеспечивается необходимый уход, ветеринарная помощь, выгул, рацион питания, присмотр и так далее. А лучше животных брать из приюта. Я, например, взял в приюте собаку и кошку, это прекрасные животные, всем рекомендую», - отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
При этом он считает, что «птичьи рынки» превратились в теневую сферу, с которой надо бороться.
«Сейчас торговля животными происходит в теневой сфере. Что такое "птичий рынок" - у них есть ветеринарные паспорта или они платят налоги? Кто их контролирует, Россельхознадзор? Этого нет. Зато есть та самая теневая сфера, с которой надо бороться. Поэтому данный законопроект и появился», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей за выбрасывание домашних животных на улицу.
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