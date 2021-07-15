В Госдуму внесли проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

В Государственную Думу России внесли законопроект, который предусматривает штрафы для граждан до 30 тысяч рублей за выбрасывание своих домашних питомцев на улицу, сообщило ТАСС со ссылкой на депутата Павла Крашенинникова.

Пленарное заседание Госдумы пройдет 18 июля. Авторы законопроекта предлагают штрафовать за несоблюдение требований к содержанию домашних животных частных лиц до 3 тысяч рублей, должностных — до 15 тысяч, а юридических — до 30. За жестокое обращение с животными будет грозить штраф в размере от 15 до 100 тысяч рублей, если нет состава уголовного преступления, пишет URA.RU.

Ранее этот законопроект поддержал кабмин РФ. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов добавил, что проект нужно доработать с учетом указанных замечаний.

