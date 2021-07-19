Правительство поддержало запрет продажи животных на рынках и в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о запрете продажи животных на рынках и в зоомагазинах, сообщает ТАСС.

По его словам, в кабмине считают, что следует доработать документ «во избежание дублирования норм и с целью унификации правоприменительной практики», а также указали на необходимость «привести используемую в законопроекте терминологию в соответствие с действующим законодательством РФ».

«Законопроект поддерживается при условии его доработки с учётом указанных замечаний», - заключили в правительстве.

Бурматов, который является автором законопроекта, предлагает внести поправки в закон об ответственном обращении с животными и установить список требований к местам, где продают животных, в том числе к зоомагазинам и рынкам, дабы исключить жестокое обращение с ними.

Ранее в партии «Единая Россия» разработали поправки о штрафах за жестокое обращение с животными при перевозке, сообщает Ura.ru.

