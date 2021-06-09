«Будут изымать собаку?» Собаководы призвали уточнить запрет на «пьяный выгул»

Но, по ее словам, в законопроектах часто не прописывают санкции и процесс применения этих санкций к нарушителю, а, значит, на деле закон ничего не решит.

«У нас в законодательстве очень много пунктов, которые не доработаны и не проработаны. У нас, например, прописано, что можно или нельзя, но что будет, если человек, например, нарушит – ничего не будет. В законе часто не прописаны санкции за нарушение нормы. В законе все должно быть четко – прописать, кто такой нетрезвый человек, сколько промилле алкоголя у него должно быть. Что полицейским делать с пьяным человеком с собакой, изъять собаку? Это тоже должно быть в законе прописано. У нас про это вряд ли напишут. У нас очень много мертворожденных законов», - объяснила она.

Борисенко также напомнила, что в стране все еще мало специальных площадок для выгула собак, которые могли бы решить ряд проблем.

«Идет такая тенденция, что запрещают выгул собак везде. У нас почему-то государство скрывает, что есть нормы, согласно которым, например, в каждом дворе должна быть детская площадка и отдельно собачья. Во многих отдаленных городах – одна собачья площадка на город. Надо понимать, что длина поводка не говорит ни о чем. Ответственный хозяин всегда действует по ситуации и при необходимости может укоротить поводок, может это сам регулировать. Человек должен выгуливать собаку так, чтобы было комфортно собаке и всем окружающим», - добавила собеседница «Радиоточки НСН».

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, что россияне теперь не смогут просто так оставить своего питомца на улице.

