«Будут изымать собаку?» Собаководы призвали уточнить запрет на «пьяный выгул»

Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко поддержала новые ограничения, но усомнилась, что в законе пропишут всё необходимое.

Кабмин поддержал законопроект Совета Федерации, по которому гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 14 лет запрещается выгуливать домашних животных. Также предлагается регламентировать длину поводка и регулировать количество домашних животных, которые могут содержаться в одной квартире. Руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержала идею о запрете выгула собак детям и нетрезвым людям, но отметила, что перебарщивать с ограничениями не стоит.

«Норма о том, что до 14 лет ребенок не может гулять с собакой, уже была во многих документах до принятия Федерального закона, когда это все было на уровне локальных актов. Это логично, потому что если вдруг на собаку нападут или собака на кого-то нападет, ребенок просто не будет знать, как реагировать – он не сможет остановить ситуацию и может пострадать сам. Это правильно. В любом случае, собака, не важно, маленькая или большая – это средство повышенной опасности, может случиться какая-либо ситуация, которую человек должен решать. Решать он может только будучи взрослым и трезвым. Здесь уровень трезвости, наверное, нужно определять. Если человек выпил бокал пива, его пьяным назвать нельзя», - отметила Борисенко.
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Но, по ее словам, в законопроектах часто не прописывают санкции и процесс применения этих санкций к нарушителю, а, значит, на деле закон ничего не решит.

«У нас в законодательстве очень много пунктов, которые не доработаны и не проработаны. У нас, например, прописано, что можно или нельзя, но что будет, если человек, например, нарушит – ничего не будет. В законе часто не прописаны санкции за нарушение нормы. В законе все должно быть четко – прописать, кто такой нетрезвый человек, сколько промилле алкоголя у него должно быть. Что полицейским делать с пьяным человеком с собакой, изъять собаку? Это тоже должно быть в законе прописано. У нас про это вряд ли напишут. У нас очень много мертворожденных законов», - объяснила она.

Борисенко также напомнила, что в стране все еще мало специальных площадок для выгула собак, которые могли бы решить ряд проблем.

«Идет такая тенденция, что запрещают выгул собак везде. У нас почему-то государство скрывает, что есть нормы, согласно которым, например, в каждом дворе должна быть детская площадка и отдельно собачья. Во многих отдаленных городах – одна собачья площадка на город. Надо понимать, что длина поводка не говорит ни о чем. Ответственный хозяин всегда действует по ситуации и при необходимости может укоротить поводок, может это сам регулировать. Человек должен выгуливать собаку так, чтобы было комфортно собаке и всем окружающим», - добавила собеседница «Радиоточки НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектСобаки
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