Зверев выступил за придание озеру Байкал статуса территории федерального подчинения
Стилист и артист Сергей Зверев поддержал поправки в Конституцию по охране окружающей среды.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил против отнесения озера Байкал к территориям федерального подчинения. Он считает, что мер, которые уже предпринимаются в отношении озера, достаточно для его сохранения. Противоположной точкой зрения в эфире НСН поделился стилист и артист Сергей Зверев, который уже не первый год выступает за сохранение памятника природы.
«Они [региональные власти] там уже нараспоряжались, многое продано направо и налево, а делают вид, что это не они, а кто-то сверху указал. Потом же оказывается, что на верхах ничего и не знают об этом. Местные чиновники и местные цари нарулили там такого, что в итоге настроили нелегальные курорты для туристов в тех местах, где вообще этого делать нельзя - заповедные зоны. Я считаю, что выделение озера в отдельную территорию федерального подчинения необходимо», - сказал Зверев.
Также он отметил, что поддерживает поправки в Конституцию страны, которые закрепят в основном законе государства основные экологические нормы. Собеседник НСН отметил несколько аспектов, которые особенно хотел бы увидеть в Конституции РФ.
«Пока эта тема не нашла отражения в Конституции. Сейчас там всего одно слово в 114 статье - о полномочиях правительства просто записано «экология». И, конечно, сюда следует внести поправку - правительство Российской Федерации осуществляет меры направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, сохранение уникального природного биологического разнообразия страны с устранением негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду. Также создать систему образования, воспитания и формирования экологической культуры граждан. Это должно быть включено в основной закон страны, потому что Россия огромная страна, на ее территории можно встретить разнообразнейших представителей флоры и фауны, даже тех, которых нет больше ни в одной стране мира. Наша цель и задача - сохранить все это для потомков. Важно не только самим сохранять, но и будущие поколения научить бережно относится к экологии», - пояснил свою позицию Сергей Зверев.
Отметим, ранее за выделение озера Байкал в число территорий федерального подчинения также выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
14 февраля 2020 года НСН сообщала, что за незаконную выдачу в 2017 году разрешения на строительство в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории задержан глава администрации Листвянского муниципального образования в Иркутской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
- Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
- Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены
- Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе
- Кремль поручил регионам организовать праздник в день голосования по Конституции