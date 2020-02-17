Зверев выступил за придание озеру Байкал статуса территории федерального подчинения

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил против отнесения озера Байкал к территориям федерального подчинения. Он считает, что мер, которые уже предпринимаются в отношении озера, достаточно для его сохранения. Противоположной точкой зрения в эфире НСН поделился стилист и артист Сергей Зверев, который уже не первый год выступает за сохранение памятника природы.

«Они [региональные власти] там уже нараспоряжались, многое продано направо и налево, а делают вид, что это не они, а кто-то сверху указал. Потом же оказывается, что на верхах ничего и не знают об этом. Местные чиновники и местные цари нарулили там такого, что в итоге настроили нелегальные курорты для туристов в тех местах, где вообще этого делать нельзя - заповедные зоны. Я считаю, что выделение озера в отдельную территорию федерального подчинения необходимо», - сказал Зверев.

Также он отметил, что поддерживает поправки в Конституцию страны, которые закрепят в основном законе государства основные экологические нормы. Собеседник НСН отметил несколько аспектов, которые особенно хотел бы увидеть в Конституции РФ.